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50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını zorla söyletti ve bunu kaydedip yayınlattı!

İş takipçiliği yapan Bengül İnebeyli’yi silahla tehdit edip, 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını söylettiği ve kaydı yayınlattığı ileri sürülen zanlı Kemal Bayramoğlu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:52
50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını zorla söyletti ve bunu kaydedip yayınlattı!
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Kemal Bayramoğlu’nun Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Şiddet Kullanma Tehdidi, Mülke Tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.05.2021 tarihinde Lefkoşa'da Yenibakış İnternet Haberciliği sitesi üzerinden yayınlanan haber ve ses kaydı ile ilgili olarak başlatmış olduğumuz tahkikatta Lefkoşa'da sakin şikayetçi Bengül İnebeyli'yi tespit ettiklerini söyledi.

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Polis, 01.06.2021 tarihinde şikâyetçi Bengül İnebeyli'den yapılan soruşturmada konu ses kaydını zanlının kendisini silah kullanarak şiddet tehdidinde bulunduktan sonra kayıt ettirdiği ve kendi telefonuna messenger sosyal medya uygulaması üzerinden attırdığını ve bu ses kaydının da yayınlandığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, ayni tarihte zanlı Kemal Bayramoğlu’nun Düzova’da tespit edildiğini ve ikametgâhının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ile arandığını ancak adresinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini anlattı.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak alındığını ve zanlının derdest emri gereği tutuklanarak hücrelere yerleştirildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek telefonlar alınacak kamera görüntüleri ve ifadeler olduğunu belirterek, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edebileceğinden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal BayramoğluBengül Inebeyli
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