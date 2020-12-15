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5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi

Ülkesine gönderilmek isteğiyle polise başvurdu

15 Aralık 2020 Salı 16:31
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi
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22.06.22015 tarihinden beri KKTC‘de izinsiz ikamet eden ve bu kadar yeter diyerek bugün 15.12.20 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giden Türkmenistan uyruklu Umitjan Rozin Bayev ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyerek polisten yardım talep etti.

Adı edilenin yapılan muhaceret kontrolünde 22.06.2015 tarihinden bu güne değin KKTC‘de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ihraç işlemlerinin tamamlanmasına değin aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Umitjan Rozin BayevTürkmenistan
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