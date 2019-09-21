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5 yıldır kaçak yaşıyordu

5 yıldır kaçak yaşıyordu

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:56
5 yıldır kaçak yaşıyordu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Maju Camara tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Savran olayla ilgili bulguları aktardı. Savran huzurda bulunan zanlı Maju Camara’nın ülkemize 27 Temmuz 2014 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ancak vizesi dolmasına rağmen çıkış yapmayarak ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkede kaldığı süre içerisinde ne yaptığının araştırılması gerektiğini ayrıca sınır dışı işlemleri için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek ilk etap da 3 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
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