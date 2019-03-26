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5 yıl hapis yatacak

5 yıl hapis yatacak

26 Mart 2019 Salı 17:11
5 yıl hapis yatacak

Tuana 5 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 7 kez bıçaklayan 18 yaşındaki Tuana Koyun, yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkında verilen kararı heyet Başkanı Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, sanığın 30 Ekim 2018 tarihinde saat 08.05 sıralarında 13 Şubat Caddesi üzerinde yoldan geçen ve hiç tanımadığı Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 7 defa bıçakladığını söyledi.

Yaralı kadının olay yerine çağrılan ambulansla, önce Girne Akçiçek Hastanesi ardında ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Gazi, sanığın olay yerinde elinde bıçakla suçüstü yakalandığını söyledi.

Sanığın ani ve fevri bir şekilde değil plan yaparak soğukkanlı bir şekilde bu suçu işlediğini kaydeden Gazi, bunun suçun vahametini artırdığını söyledi. Son zamanlarda bıçak kullanılarak yaralamaların arttığına dikkat çeken Yargıç, bu tür ciddi suçlara kamu yararı gereği ciddi cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanığın ailevi yapısına değinen Gazi, abisine şizofreni tanısı konduğunu, trajik bir şekilde yaşamını kaybettiğini, sanığın da ciddi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıktığını ve tedavi almaya başladığını dile getirdi. Sanığın travmatik geçmişi, alkol ve madde kullanması gibi etkenlerin rahatsızlığını arttığını kaydeden Gazi, kendi iradesi ile ilaç almayarak koşullarını daha da ağırlaştırdığını söyledi. Gazi, sanığın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, kendini suçlu hissettiğini ve ağır ceza almak istediğini söylediğini belirtti. Başkan Gazi, sanığın sabıkasız olduğunu, genç suçlu kategorisinde bulunduğunu belirtip, bu tür suçlara hapis dışında başka ceza verilemeyeceğini ifade ederek, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Tuana KoyunElmeryy SanchezBıçakladıYARALAMA
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