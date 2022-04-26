5 soygun zanlısı mahkeme huzurunda

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak Amacıyla Silah Taşıma” suçlarından methaldar olarak tutuklanan zanlılar Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan İnaç, İsmail Caran mahkeme huzuruna çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Zanlıların aleyhinde başlatılan “Silahlı Soygun” suçundan aklandı. Zanlıların tümü teminatla serbest bırakıldı. Zanlılar, 10.04.2022 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefke sakinler Mustafa Anıl Budaner ve Murat Öztürk’ün arkadaşları olan H.Ö.’nün alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde her üçünün de bulundukları esnada Girne’de sakinler aranmakta olan bir şahıs ile zanlı Birdağ Yurdaışık aralarında çıkan tartışma neticesinde olay yerine sonradan gelen Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Ismail CARAN, Adnan İNAÇ tarafından ciddi bir şekilde darp edildikleri esnada henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle Murat Öztürk'ün sol kolunu üst kısmında cilt üstü ve cilt altı 4-5 cm kesi oluşmasına sebep olarak yaralamalarına neden olmuştu. Polis, Birdağ Yurdaışık’ın tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı aracı araç içerisinden aldığı siyah renk markası meçhul tabancıyı Mustafa Anıl Budaner'in yüzüne doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm sizi buraya gömerim kimsenin haberi olmaz" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu ileri sürülmüştü.