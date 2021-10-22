5 mülteci sandal ile geldi 3'ü kayıplara karıştı 2'si tutuklandı

(22.10.2021 MHA.... ) Türkiye'nin Taşucu kıyısından sandal ile KKTC kıyısına bırakılan ardından da akşama kadar bir kulübe içerisinde saklanan akşam olunca da insan tacirleri tarafından karşı taraf :''Avrupa hadi gidin.'' deyip yola bırakılan 5 mülteciden 2'si tutuklanırken diğer 3 kişinin ise bulunamadığı, her birinin ise Avrupa hayali ile insan tacirlerine 4'er bin dolar verdiklerini söylediler.

Tutuklanan 2 kişinin Gazimağusa Devlet Hastahanesi'nde yapılan PCR testinden sonra Demirhan'da bulunan pandemi yurduna yerleştirilecekleri ve 15 gün sonra ise geldikleri ülke olan Türkiye'ye geri gönderilecekleri öğrenildi .(MHA)