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5 mülteci araniyor

Dün akşam saatlerinde Gazimağusa sınırı yakınlarında 6 mülteci yakalandı.

19 Ocak 2021 Salı 14:36
5 mülteci araniyor
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KKTC hudutlarına 11 kişi kaçak olarak getirilen mültecilerden yakalanan 6 kişi, diğer 5 mültecinin kendilerinden ayrılarak başka bir yöne gittiklerini söyledi.

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Yakalanan mülteciler, adaya geldiklerinde bilmedikleri bir bölgeye gizlendiklerini ve ardından tanımadıkları bir kişinin kendilerini alarak Mağusa sınırına götürdüğü ifadesini verdi.

Yakalanan 6 kişilik grup polis tarafından PCR testi yapılmak üzere ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da polis eşliğinde pandemi oteline yerleştirildi.

Diğer kaçak 5 mültecinin arama çalışmaları polis tarafından devam ediyor.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
GAZİMAĞUSA 11 MÜLTECİ
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