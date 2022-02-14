5'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla’nın İnsan Kaçakçılığı ve 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 07.02.2022 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin 1- Davut Koyuncu’nun (E-45) kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan Uyruklu 2- Khadim Hussaın (E-41 Pakistan) 3- Muhammad Umer Khan (E- 25), 4-Nadın Ngwe Ndıkum (K-25) 5- Bernadette Bekı Mbuye (K-31) , 6-Asif Ahmed (E-28) , 7- Chritian Wumba Kıalungıla (E-28) 8- Cedrick Botulu Balınaı’nın (E-36 ) 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağlayıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçecekleri sırada asker tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, zanlıların aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını, zanlı 1’in KKTC vatandaşı, zanlı 2’nin yasal statüsü olduğunu, zanlılar 3,4,5,6 ve 7’nin yasak statüsü olmadığını belirtti. Polis, zanlı 1 ve 2’nin tutuksuz, diğer zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 3,4,5,6 ve 7’nin 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi. Ozankaya, zanlı 1 ve 2’nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.