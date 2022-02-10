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5'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa ve Girne’de ard arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 zanlı bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:49
5'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa ve Girne’de ard arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 zanlı bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 31 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Barikat isimli operasyon kapsamında 6 zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal, alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklandıklarını belirtti.  Polis, 31.01.2022 tarihinde saat 19.30 raddelerinde 2 Selim Caddesi Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Güney Kıbrıs Bölgesinden gelerek Ledra Palas Kara Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yaptığını tespit edilen Güney Kıbrıs vatandaşı Zanlı-1 Ammar Al Haj Alı’nin (E-22) ve zanlı-1’i BP 06 OCR plakalı siyah renk BMW marka araçla almaya gelen Zanlı - 2 Izzat Mohammad Izzat Albarmawi ve Zanlı-3 Mohammad Samı Mustafa Alguzo’nun görevli polisler tarafından makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiğini anlattı. Polis, akabinde zanlı 1’in üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık  bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 163  gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlı 2 ve zanlı 3’ün kullanımındaki araçta yapılan kontrolde ise 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlılar 1, 2 ve 3’ün tutuklandığını anlattı. Polis, yine aynı gün Zanlı-2, Zanlı-3 ve Zanlı-4 Imad Al Johmanı’n birlikte kaldıkları Girne adresindeki ikametgâhına gidildiğini ve zanlı 4’ün tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan gri renk hassas teraziyi apartmandan attığının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele bağlantısı olduğun inanılan ve ikametgâhta tespit edilen Zanlı-4’ün ve zanlı 6 Khaled Basım Naım Al Tarıfı’nın da tutuklandığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin 22 Ocak’ta GKRY bölgesinde 1 şahıs aracılığı ile KKTC’ye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini ve konu maddenin 28 gramını 700 Euro karşılığında zanlı 5 Fadı Jamal Mohammad Ammous’a, 28 gramını zanlı 6 Khaled Basım Naım Altarı’ye sattığının öğrenildiğini anlattı. Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin 26 Ocak’ta zanlı 5’den 28 gram olarak satın aldığı, 14 gramını şuan aranana şahsa satıp 250 Euro gelir elde ettiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine aynı gün Zanlı-5’in Girne adresindeki ikametgahında   mahkeme emri ile huzurunda yapılan  aramada tasarrufunda 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan küçük hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.Polis, aynı gün Zanlı 6 Khaled Basım Naım Al Tarıfı’nın Girne adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda  içerisine uyuşturucu madde kalıntısı olan şeffaf renk naylon poşet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet küçük vida ile bir adet plastik bıçak bulunarak emare alındığını ve Zanlı- 6’nın tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlılar 1,2,3,4 ve 5’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlılar 1,2,3,4 ve 5’in yasal statüsü olmadığını zanlı 6’nın ise öğrenci statüsünde olduğunu belirterek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak için zanlı 6’nın tutuksuz diğer zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar 1,2,3,4 ve 5’in 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde gönderilmesine, zanlı 6’nın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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