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5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı

21 Ekim 2021 Perşembe 15:28
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı

Kalmakta oldukları ikametgahlarında telefonda kızkardeşi ile tartıştığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı eşi D.G ‘nin başının sağ kısmına yumruk atıp boğazını sıkan Abdülkadir Gökhan şikayet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 21.10.21 tarihinde ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlnadı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar olguları aktarmak üzere bayan polis memuru İzlem Kasap’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık bayan polis memuru yemin altında verdiği şahadedinde, 20.10.21 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Gazimağusa’ da bir apartmanın 2 numaralı dairesinde yatak odası içerisinde, kızkardeşi ile telefonda tartıştığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı eşi D.G’ nın başının sağ kısmına yumruk atıp boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlının aşikayet üzerine yni gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili herhangi bir ifade  vermediğini, kendisine işlemiş olduğu suçla ilgili tebliğ edilen yazılı davasına karşılık kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğine dikkat çeken tanık polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirttikten sonra evli ve 5 çocuk babası olup KKTC vatandaşı olan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 30 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA

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Son Güncelleme: 21.10.2021 15:38
Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Gökhan
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