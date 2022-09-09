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5 Bin 800 TL değerinde içki çaldı!

Günmar isimli marketten içki çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mohamed Foday Sessay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Eylül 2022 Cuma 19:10
5 Bin 800 TL değerinde içki çaldı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Günmar isimli marketten içki çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mohamed Foday Sessay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mohamed Foday Sessay’ın, Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.08.2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Mohamed Foday Sessay’ın (E-20) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahsın, Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Fuat Teke'nin yaptığı Günmar isimli market içerisinden toplam 5.800 TL değerinde muhtelif markalarda alkolü içkiyi sirkat ettiklerini anlattı. Polis, 01.09.2022 tarihinde zanlı Mohamed Foday Sessay’ın tespit edilmiş olup tasarrufunda bulunan bir adet Hennessy XO marka konyak şişesinin emare alınarak, zanlı mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 02.09.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 03.09.2022 tarihinde mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını ve yasal statüsü olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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