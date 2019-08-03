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5 aydır kaçaktı

5 aydır kaçaktı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
5 aydır kaçaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da gerçekleştirilen kaçak operasyonunda ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen zanlı Muhammad Amir Sohail tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Muhammad Amır Sohaıl’in 2.08.2019 tarihinde saat 11.25’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü içerisine muhaceret işlemleri için geldiği esnada hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 31.03.2019 tarihinden itibaren KKTC’nde ikamet izinsiz bulunduğu tespit  edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Sakallı, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakMuhammad Amir Sohail
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