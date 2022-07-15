490 bin TL değerindeki cep telefonlarını satan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Emre İmran ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Emre İmran’ın Lefkoşa'da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.07.2022 tarihinde Lefkoşa'da, aynı yerde sakin Mehmet Emre İmran’ın Müstahdemi olarak çalıştığı Lefkoşa'da faaliyet gösteren FGÖ Trading LTD isimli şirketten satmak üzere mal sahibinden almış olduğu 20 adet I-Phone marka çeşitli modellerde 490,000TL değerindeki cep telefonlarını satmış olmasına rağmen şirket hesabına parasını yatırmayarak sirkat ettiğini anlattı. Polis, olay polisin bilgisine 13.07.2022 tarihinde geldiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis,

mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlının vermiş olduğu sözlü beyanların araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.