46 bin TL çaldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yurt dışında bulunan şahısların kredi kartı bilgilerini çalarak sanal ortamda bankacılık işlemi yapıp, sigorta poliçesi kesilmiş gibi göstererek, kredi kartları hesabından para çeken polis memuru E. B., belediye işçisi İ.G. ve A. C. D tutuklandı. Zanlıların bir sigorta şirketi adına çalıntı kredi kartı bilgileriyle işlem yapıp, sigorta poliçelerine karşın çekim yapıp, şahısların hesaplarından 46 bin 219 TL para çaldıkları tespit edildi.

DEVAM EDEN DAVASI VAR

Polis zanlıların 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, zanlı E.B.’nin çeklerle ilgili yalan beyan verme suçundan dolayı askıda davası olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam edeceğini, zanlıların telefon dökümleri ile banka hesaplarının inceleneceğini, Türkiye’de aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek, teminat talep etti.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KULLANDILAR

Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan üç zanlı mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli polis, zanlıların 2020 yılı haziran ayı içerisinde yurt dışında oldukları tespit edilen şahıslara ait çalıntı kredi kartları bilgilerini kullanarak, Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki bilgisayardan, sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahtekârlıkla kredi temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

KENDİNİ AKLAMAK İÇİN SAHTE BELGE YARATTI

Soruşturma memuru, yürütülen ileri soruşturmada, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlı E.B’nin yapılan sahtekârlık işlemlerinden aklanmak için ve dolandırmak kastı ile zanlı A. C. D’ye ait aracı satmadığı halde, 23.500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğünü açıkladı.

KEFALET KARARI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, her zanlı için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve her zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu le tutuksuz yargılanmayı beklemesine emir verdi.