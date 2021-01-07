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45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhırıa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:54
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhırıa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı. Polis, zanlılar Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhiria’nın  Soygun, ev açma, darp ve mülke tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22 Aralık 2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da zanlıların kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle aynı adreste sakin Gideon Jeffrey'nin ikametgâhına rızası dışında açık ve kilitsiz olan kapıdan girerek mülküne tecavüz edip darp ettikten sonra adı edilene ait 1 adet yeşil renk erkek çantası ve içerisinde 3 adet markası meçhul tıraş makinası, muhtelif şahsi eşyaları, 1 adet içerisinde şampanya rengi I Phone 6 S Plus marka cep telefonunu ve 1 adet HP marka Laptopu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, emarelerin tümünün bulunduğunu ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Godwin Obediah Agbedı nin 30 Eylül 2019 tarihinden zanlı Andrew Osemudiamen Okhırıa’nın ise 30 Eylül 2020 tarihinden beridir herhangi bir muhaceret izinlerinin bulunmadığı tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların yasal durumlarını da dikkate alarak davalarında hazır olmaları maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Godwin Obediah AgbedıAndrew Osemudiamen Okhırıa
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