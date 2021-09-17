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45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Kurkmaz teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 18:48
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Kurkmaz teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral kırcalılar, olguları aktardı. Polis, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz’ın hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, kon ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizenin sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Kurkmaz
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