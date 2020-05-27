45 gün cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde Verme Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olan zanlılar Mohamed Sharif Mohamed Hussein ve Amar Imadeldin Diyab Musa tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Verme Alma Ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 20.05.2020 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Mohamed Sharif Mohamed Hussein’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün Kuzey kısmında bulunan araç park yeri içerisinde Nissan Juke marka aracın etrafında dolaşan ve sağa sola şüpheli halde yürüdüğünün görüldüğünü anlattı. Polis, müteakiben söz konusu şahsın park alanında bulunan ağacın yanına giderek taşımakta olduğu siyah renk bel çantası içerisinden bir şey alıp ağacın altına attığı görüldüğünü söyledi. Polis, akabinde görevli polis ekibi tarafından söz konusu ağacın altında yapılan kontrolde üzerinde çizgiler bulunan beyaz renk kâğıda sarılı 763 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet içerisinde tütün ile karışık 678 miligram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 Mohamed Sharif Mohamed Hussein’in alıkonularak Zanlı-1 emareler ile birlikte Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polislere teslim edildiğini belirtti. Polis, ayni gün 14.50-15.10 saatleri arasında Zanlı-1’in ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda arama yapılmış ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, akabinde arama yapıldıktan sonra söz konusu apartmanın merdiven ayaklarında Polisi görmesi üzerine elinde bulunan kağıdı arkasına saklayan Zanlı-2 Amar Imadeldin Diyab Musa’nın elinde bulunan Marlboro marka sigara paketinde üzerinde çizgiler bulunan beyaz renk kağıda sarılı 2 gram 583 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-2’nin de tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların arkadaş olduklarını ve uyuşturucu maddeyi zanlı 1’İn 200 TL, zanlı 2’nin bin TL koyup 8 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldığını ve 2 gramını zanlı1’e verdiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 1’in yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, zanlı 2’nin ise 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.