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45 gün cezaevine gönderildiler

45 gün cezaevine gönderildiler

15 Ocak 2020 Çarşamba 17:48
45 gün cezaevine gönderildiler

Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu ile tutuklanan Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinden görevli Polis memuru İbrahim Atabek, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın (22) ikametgâhında yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ikametgâhta misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis ikametgâhta yapılan aramada da 7 gram ağırlığında kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Her iki zanlının gözaltına alındığını, 7 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, zanlı Gönülalan’ın benzer sabıkaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Selin Afra GönülalanEray Mehmet Vudalı
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