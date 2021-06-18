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45 gün cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen hile ile sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Stancho Iliev Georgiev bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 19:33
45 gün cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen hile ile sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Stancho Iliev Georgiev bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, zanlı Stancho Iliev Georgiev’in 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "Hile İle Sirkat" meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lütfi Doğmuş’un yapmakta olduğu Yüksel Demirel isimli döviz bürosuna giderek konu döviz bürosuna 1780 dolar parayı verip Euro’ya çevirmek istediğini söyledikten sonra döviz ofisinin kendine vermiş olduğu 1450 Euro para içerisinden el çabukluğu ile 500 Euro parayı alarak hile ile sirkat ettikten sonra para değişimi yapmaktan vazgeçip vermiş olduğu parasını geri alıp bürodan almış olduğu Euro’yu 500 Euro eksik olarak geri verdikten sonra 500 Euro sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada tespit edilen 500 Euro para ve yine sirkat etmiş olduğu düşünülen Dolar ve Türk Liralarının emare alındığını söyledi. Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının aynı gün Girne’de faaliyet gösteren Altınör Döviz ofisinden de 2 bin 800 Türk Lirası parayı benzeri bir şekilde çaldığını söyledi. Zanlının Bulgar vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirten polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 45 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Stancho Iliev GeorgievGirne
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