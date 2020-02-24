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45 gün cezaevine gönderildi

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde ölmüş abisinin karısına cinsel tacizde bulunduğu, oğlunu da darp ettiği iddia edilen Şafak Karadağ hakkındaki soruşturma tamamlandı.

45 gün cezaevine gönderildi

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde ölmüş abisinin karısına cinsel tacizde bulunduğu, oğlunu da darp ettiği iddia edilen Şafak Karadağ hakkındaki soruşturma tamamlandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 20:29
45 gün cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde ölmüş abisinin karısına cinsel tacizde bulunduğu, oğlunu da darp ettiği iddia edilen Şafak Karadağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 22 Şubat tarihinde Karşıyaka’da aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş abisinin 25 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesinin bir şikâyette daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan şikâyette zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp ona gösterdiğine dair şikâyet yapıldığını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şafak KaradağTaciz
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