45 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Serten Atılan’a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Andreas Glatrou bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, olguları aktardı. Polis, 22 Ocak 2020 tarihinde Girne’de Serten Atılan’ın tasarrufunda 27 gram 350 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı Andreas Glatrou’dan aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Andreas Glatrou’nun ayni gün Lefkoşa’da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.