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45 gün cezaevinde bekleyecekler

Girne’de meydana gelen soygun, zorla adam kaçırma, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:05
45 gün cezaevinde bekleyecekler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen soygun, zorla adam kaçırma, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzinler olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzinler 6 Mayıs 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Girne’de zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu FADDA, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh’in markete doğru yürümekte müşteki Ahmad Raad Sabah Alwanı’yi markete götürecekleri gerekçesiyle arabalarına alarak ilk etapta Girne’de tespit edilemeyen dağlık bir alana götürmüşler; Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda ve Zeid Taer Jack Al Dababneh’in müştekiyi yumruklayarak bıçakla tehdit ettikten sonra cebindeki 700 dolar ve Huawei marka cep telefonunu sirkat ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak şikâyetin polise 12 Mayıs tarihinde yapıldığını ve zanlıların tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmeye başladığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü esnada 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Girne’de aynı yerde sakin zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda ve Noureddin Wael Shaher Almomani kendilerini polise şikayet etiği gerekçesi ile önceden aralarında husumet bulunan müşteki Ahmad Raad Sabah Alwani’nin ikametgâhına giderek kapıyı açmasını sağladıktan sonra içeriye giren zanlılar Alwani’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ederek, sağ el başparmağının kırılmasına sebep olduklarını söyledi. Polis akabinde zanlıların müştekinin ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabı içerisindeki ceketi cebinde muhafaza ettiği 3000 USD, 1000 TL nakit para ile salonda muhafaza ettiği toplam değerleri 550 USD değerindeki 2 adet güneş gözlüğü ve 1 adet 800 USD değerindeki Iphone 6 plus marka cep telefonunu sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlı Noureddin Wael Shaher Almomanı’nin ikametgâhında ilk etapta 6 Mayıs tarihinde müştekiden aldığı Huawei marka telefonun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılıkları kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmad Raed Ahmad Abu FaddaNoureddin Wael Shaher AlmomanıZeid Taer Jack Al Dababneh
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