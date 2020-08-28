420 bin liranın zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, banka dökümleri ile evrakların incelemesinin devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2019 ve Aralık 2019 ayları içerisinde Girne’de, zanlı Türkay Aykutlu’ya, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd.’e ait Ziraat Bankası keşideli toplam 26 adet çek ciro ettirilip geri getirilmesi için teslim edildi. Kendisine verilen çeklere toplam 701 bin 225 TL’lik meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra Kayser Gsm Ltd’e yalnızca 280 bin TL’sini teslim etti. 420 bin TL’yi tasarrufuna geçirerek sirkat ettiği iddia edilen zanlı Aykutlu tutuklandı.