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420 bin liralık soruşturma sürüyor

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ağustos 2020 Salı 21:01
420 bin liralık soruşturma sürüyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2019 ve Aralık 2019 ayları içerisinde Girne’de, zanlı Türkay Aykutlu’ya, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd.’e ait Ziraat Bankası keşideli toplam 26 adet çek ciro ettirilip geri getirilmesi için teslim edildi. Kendisine verilen çeklere toplam 701 bin 225 TL’lik meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra Kayser Gsm Ltd’e yalnızca 280 bin TL’sini teslim etti. 420 bin TL’yi tasarrufuna geçirerek sirkat ettiği iddia edilen Aykutlu tutuklandı.

BANKA DÖKÜMLERİ BEKLENİYOR

Polis zanlı Türkay Aykutlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını, Merkez Bankası ile diğer bankalara yazı yazıldığını, dökümlerin beklendiğini söyledi. Polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkay Aykutlu
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