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Lefkoşa'da intihar!
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40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İsa Akdeniz, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 01:19
40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İsa Akdeniz, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı İsa Akdeniz’in Bina İçerisindeki Eşyaları Ateşe Verme ve Kasti Hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Mayıs 2021 tarihinde, Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe verip, 260 bin TL zarar meydana gelmesine neden olmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu atıkların, İsa Akdeniz’in ifadesine göre zanlılar Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı’nın da tutuklandığını ve suçla bağı olup olmadıklarının araştırılacağını mahkemeye aktardı. Polis, İsa Akdeniz’in teminata bağlanmasına, zanlılar Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı’nın ise tahkikat için 1 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, İsa Akdeniz’in 40 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının ise soruşturma için 1gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsa AkdenizBeha YakışıklıMehmet Soğancı
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