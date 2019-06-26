40 yaşındaki kadını taciz etti!

Müştekinin, zanlıyla sadece bir yıl görüştüğünü, ancak görüşmekten vazgeçtikten sonra zanlının müştekiyi saplantı haline getirerek sürekli takip etmeye başladığını ve görüşme talebinde bulunduğunu aktaran Düzdaban, zanlının bir şekilde müştekiye ait özel fotoğrafları alarak, oğluna atmak suretiyle özel hayatına müdahale ettiğini söyledi.