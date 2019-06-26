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40 yaşındaki kadını taciz etti!

40 yaşındaki kadını taciz etti!

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
40 yaşındaki kadını taciz etti!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de T.G. isimli 40 yaşındaki kadını taciz eden, özel fotoğraflarını sosyal medyadan oğluna atarak tahrik edici sözleri kullanan Necip Uludağ dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Gizem Düzdaban,  zanlı Uludağ’ın “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan methaldar olduğunu ifade ederek, müştekinin polis müdürlüğüne giderek şikayette bulunduğunu belirtti.

Düzdaban, zanlının 18 Haziran’da müştekiye ait temin etmiş olduğu ve kimseyle paylaşmadığı, ikametgahı içerisinde etekli, şortlu, askılı kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflarını mesenggerden oğluna gönderip, “Annene sahip çık. Babandan sonra kimlerle takılıyor, biliyormusun” şeklinde tahrik edici sözler yazdığını söyledi.

Müştekinin, zanlıyla sadece bir yıl görüştüğünü, ancak görüşmekten vazgeçtikten sonra zanlının müştekiyi saplantı haline getirerek sürekli takip etmeye başladığını ve görüşme talebinde bulunduğunu aktaran Düzdaban,  zanlının bir şekilde müştekiye ait özel fotoğrafları alarak, oğluna atmak suretiyle özel hayatına müdahale ettiğini söyledi.

Düzdaban, zanlının aynı gün derdest emir gereği tutuklanarak, gönüllü ifadesinde suçlarını ititraf ettiğini kaydederek, zanlı aleyhinde ilk etapta 2 günlük tutukluluk emir temin edildiğini belirtti.

Zanlı Uludağ’ın kullanımındaki telefonun emare olarak alınıp, incelemeye gönderildiğini söyleyen Düzdaban, zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu ve daimi bir ikametgahı olmadığını kaydetti.

 Meseleyle ilgili olarak, zanlının etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirten polis, bu aşamada mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyebileceğini belirterek,15 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine karar verdi.

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