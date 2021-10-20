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40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zamir Dereseven teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:18
40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zamir Dereseven teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı. Polis, 13.10.2021 tarihinde, saat 00.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile % 84 Mlg alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyreden Dikmen'de sakin Zamir Dereseven’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyir halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Teoman Telek’in yönetimindeki Velespeed marka bisikletin arka kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp savrulmaya devam ederek yine aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak sürüklenip tekrar yola girerek kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet ve sürücüsü yolun sol kısmında yol dışında durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı LDH Acil Serviste almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 01.30'da vefat ettiğini söyledi. Polis, zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 5 günlük tutukluluk süresince müteveffa Teoman Telek’in bisikletle almış olduğu yol ve rotasının belirlenip, kaza saatinin 00.30 raddelerinde olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zamir Dereseven
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