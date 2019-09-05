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40 gün hapis yatacaklar

40 gün hapis yatacaklar

05 Eylül 2019 Perşembe 15:46
40 gün hapis yatacaklar

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Öğrenci vizesi almak için sahteledikleri öğrenci belgelerini TC elçiliğine vermeleri üzerine tutuklanan zanlılar Damola Charles Awopetu ve Chibuzo John Mark Ugah bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Damola Charles Awopetu ve Chıbuzo John Mark Ugah sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis,  04.09.2019 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine giden Lefkoşa da sakin Damola Charles AWOPETU’nun kendi adına düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine ait öğrenci belgesi üzerindeki tarih kısmında oynama yapmış yine Lefkoşa’da sakin Chibuzo John Mark Ugah’ın ise yine daha önceden hazırlamış olduğu kendi ismine düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine ait öğrenci belgesini vize almak için TC elçiliğinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı-1 öğrenci izni olmasına rağmen üniversite kaydının iptal olduğunu zanlı2’nin ise halen daha bir üniversitede öğrenci olmasına rağmen okula borcu olduğundan dolayı öğrenci belgesi alamadığını söyledi. Polis, zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 05.09.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
BelgesiöğrenciSahte
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