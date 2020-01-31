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40 gün cezaevine gönderildi

Girne’de bir kadını erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden Erdal Canpolat bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

40 gün cezaevine gönderildi

Girne’de bir kadını erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden Erdal Canpolat bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 20:27
40 gün cezaevine gönderildi

40 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir kadını erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden Erdal Canpolat bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, önceki gece polise yapılan bir ihbar üzerine zanlının fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla para kazanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Kardeşler, zanlının Ocak ayı içerisinde Girne’de bir kadına fuhuş yaptırdığını ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti.  Kardeşler, zanlının bir kadını 2018’den 2020’ye kadar birçok kez, diğer kadının da 26 Ocakta bir kez pazarladığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 13 Ocak’ta 60 günlük vize ile ülkeye geldiğini ve turist statüsünde bulunduğunu kaydeden polis,  teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erdal CanpolatFuhuşa Teşvik
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