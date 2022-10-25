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40 gram kokain ve yarım kilo hintkenevirine 4 yıl 6 ay hapis cezası

Lefkoşa'da yapılan sınır operasyonunda 40 gram kokain ve yarım kilogram hintkeneviri ile yakalanan sanık Asil Kocaoğlan’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

25 Ekim 2022 Salı 16:51
40 gram kokain ve yarım kilo hintkenevirine 4 yıl 6 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da yapılan sınır operasyonunda 40 gram kokain ve yarım kilogram hintkeneviri ile yakalanan sanık Asil Kocaoğlan’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanığın mahkûm olduğu uyuşturucu ithali suçunun son 4 yıllık süreçte mahkemelerin gündemini en çok meşgul eden çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın iki türde Kokain ve hintkeneviri türü Uyuşturucu maddeleri ithal ettiğini belirtip, özellikle kokain türü uyuşturucu maddenin bireylerde ciddi bağımlılık yaratan daha tehlikeli sınıfta olduğunun altını çizdi.

Aksun, Kokainin yaklaşık 40 gram oluşu ve yarım kiloya yakın hintkenevirini kurye göreviyle ithal sanığın, ithal ettiği uyuşturucunun içinden 40 gram hintkenevirini alacağını belirtti. Aksun, kurye olan sanığın uyuşturucunun alıcıya ulaşmasında son kullanıcıya ulaştırılmasında ciddi bir rolü olduğuna değindi. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile  4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20’de düzenlenen operasyonda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen sanık Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile bir hassas terazi bulunmuştu.

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