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4 zanlıdan biri şartsız serbest kaldı

05 Ağustos 2022 Cuma 19:32
4 zanlıdan biri şartsız serbest kaldı

(05.08.2022  ……. MHA)

24.07.22 tarihinde, Gazimağusa’ da bir ikametgahta, 6000 Dolar alacak verecek davası yüzünden iki grup arasında meydana gelen olayda iki kişi ağır olmak suretiyle 4 kişi yaralanmıştı. Kesici bir aletle sol boyun kısmından 15 santimlik derin yara alan D.K.A Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken, D.A isimli şahıs aort yırtılması nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınırken, olayda muhtelif yerlerinden yaralanan 2 kişi ise ilk tedavilerini müteakip taburcu edilmişlerdi.

Sürdürülen soruşturma sonucunda mesele ile ilgili bağlantıları olduğuna inanılan Nijerya uyruklu zanlı 1 S.P.E.A, zanlı 2 C.C.D ve zanlı 4 V.C.C, 25.07.22 tarihinde Girne’de, zanlı 3 M.C.E de ayni gün Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklanmışlar ve 26.07.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede üçer gün, 29.07.22 tarihinde 7 gün olmak üzere haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Temin edilen 7 gün tutukluluk emri süresi içerisinde aleyhinde şahadet temin edilemeyen zanlı 4 konumundaki V.C.C şartsız salıverilirken, diğer 3 zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, kanunsuz topluluk ve ayaklanma” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 3 ay’ ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere adli şubede görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı ’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis çavuşu yemin altında verdiği şahadetinde, 24.07.22 tarihinde saat 17.00 ile 17.40 saatleri arasında, zanlıların aranmakta olan bir şahıs ile birlikte kanunsuz olarak toplanıp tasarruflarında kanunsuz olarak taşıdıkları kesici aletlerle Gazimağusa’ da müştekilerin kaldığı daireye gittiklerini söyledi.

6000 dolarlık bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında meydana gelen tartışma sonrasında oluşan kavgada vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralanan A.J.E ve C.C.A isimli şahısların ilk tedavilerini müteakip taburcu olduklarını belirten tanık, olay esnasında sol boyun kısmından 15 cm uzunluğunda derin kesik yarası alan D.K.A’ nın Gazimağusa Hastanesinde, aort yırtılması sonucu yaralanan D.A’ nın ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını söyledi.

Olayın polise intikali sonrasında olay yerine gidildiğini, birçok kan izleri tespit edildiğini ve DNA testi için örnekler alındığını aktaran tanık, olay esnasında kullanıldığına inanılan 1 adet satır’ ın bulunarak emare alındığını söyledi.

25.07.22 tarihinde zanlı 1,2 ve 4’ün Girne’ de, zanlı 3’ ün ise Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık, ayni gün zanlı 1 ve 4’ün birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada olayda kullanıldığına inanılan 2 adet bıçağın emare alındığını bulgu yaptı.

Ayni gün zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, zanlı 2 ve aranmakta olan bir şahıs ile birlikte anlaşarak Gazimağusa’ ya gittiklerini yönünde beyanda bulunduğunu belirten tanık, zanlı 2’nin olay esnasında giydiği giysilerinin de emare alındığını anımsattı.

Sürdürülen tahkikat ve temin edilen ifadelerde olayla bağlantısı olmadığı belirlenen zanlı 4 konumundaki V.C.C ‘nin serbest bırakıldığına dikkat çeken tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme ihtimali olmayan zanlıların olayın ciddiyetine binaen yargılanıncaya değin 3 Ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, olayın önemine dikkat çektikten sonra yargılanmada hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 Ay’ ı geçmemek kaydıyla zanlıların hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

(MHA)

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