banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87133
ALTIN
247.136
DOLAR
6.0065
STERLİN
7.6171
EURO
6.7201
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner306

4 yıl hapis yatacak

4 yıl hapis yatacak

28 Mayıs 2019 Salı 13:50
4 yıl hapis yatacak

4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 121 gram 531 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal eden sanık Salih Arıda, 4 yıl  hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada savcı Ergin Atıcı hazır bulundu. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın işlediği suçun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Hüdaverdi, kanunsuz olarak ithal etmenin ve tasarruf etmenin cezasının 15 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti. Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının toplumda huzursuzluk yaratan, güvenlik yaşam ortamını bozan suçlardan olduğunu belirtti. Hüdaverdi, sanığın ticari amaç gütmesini ve uyuşturucunun satışa hazır şekilde paketler halinde ele geçirilmiş olmasını, miktarın kişisel kullanım miktarının üzerinde oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.

Hüdaverdi, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 4 yıl  hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Salih ArıdaUyuşturucuHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu
Khan 6 ay hapis yatacak
Khan 6 ay hapis yatacak
İki ayrı noktada yangın
İki ayrı noktada yangın
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
KIB-TEK'te yolsuzluk
KIB-TEK'te yolsuzluk
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Girne’de cüzdan hırsızlığı
Girne’de cüzdan hırsızlığı
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı
Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim