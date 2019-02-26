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4 yıl hapis yatacak

4 yıl hapis yatacak

26 Şubat 2019 Salı 18:27
4 yıl hapis yatacak

4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İstanbul’da 27 Mayıs 2018 tarihinde kiraladıkları 34 BDL 252 plakalı Mercedes marka aracı çalıp plakasını 59 G 8053 olarak değiştirdikten 4 Haziran 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptıkları ortaya çıkan sanıklardan Aydın Shahin hakkındaki davada karar açıklandı. Suçla bağlantılı olduğu öne sürülen Fatih Kılıç ise sanık Shahin yakalanmadan önce kaçmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın baktığı davada kararı Yargıç Hacımulla okudu.

Hacımullla, sanık Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarından yargılandığını belirtti. Hacımulla, Aydın Shahin ile Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalıp, sahte plaka takmalarının ardından 4 Haziran günü Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını anımsattı. Sanık ile beraberindeki şahsın çalıntı araç ile ilgili hazırladıkları sahte belgeyi Liman’da görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladıklarını kaydeden Hacımulla, Shahin’in verdiği ifadede suçu ülkeden kaçan arkadaşı Kılıç’ın işlediği yönünde iddiada bulunduğunu söyledi.

Hacımulla, sanığın 13 Haziran 2018 tarihinde teminata bağlandığını ancak mahkemenin öngördüğü şartları yerine getiremeyerek cezaevine gönderildiğini kaydetti. Hacımulla, sanığın işlediği suçun vahim ve ciddi suçlardan olduğunu belirterek, yargılandığı davalardan suçlu bulup 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih KılıçAydın ShahiSahte PlakaARABAçaldı
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