banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113210
ALTIN
300.833
DOLAR
5.9470
STERLİN
7.8027
EURO
6.6108
Lefkoşa Girne yolu trafiğe açık
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE AÇIK
Sürücülere bir uyarı daha
SÜRÜCÜLERE BİR UYARI DAHA
Tüm okullar yarın tatil edildi
Son Dakika
TÜM OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

4 metre yükseklikten beton zemine düştü

4 metre yükseklikten beton zemine düştü

08 Ocak 2020 Çarşamba 14:58
4 metre yükseklikten beton zemine düştü

07.01.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Bostancı’da Ağıllar Bölgesinde bulunan işçi yatı evlerinin çatısını tamir etmek maksadı ile çatıya çıkan Adil ÇABUK (E-36),  atermitten mamul çatının kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından, omuriliğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Adil ÇABUK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akyel, 7 ay hapis yatacak
Akyel, 7 ay hapis yatacak
Cankat 6 yıl hapis yatacak
Cankat 6 yıl hapis yatacak
Hırsızlık yapan karı-koca para cezasına çarptırıldı
Hırsızlık yapan karı-koca para cezasına çarptırıldı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
İskele’de ev yangını
İskele’de ev yangını
Ercan Havalimanı’nda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Ercan Havalimanı’nda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kız arkadaşının burnunu kırdı!
Kız arkadaşının burnunu kırdı!
Zanlı Mavikaradeniz: Beni cezaevine göndermeyin, evleneceğim!
Zanlı Mavikaradeniz: Beni cezaevine göndermeyin, evleneceğim!
Yaralama zanlısı tutuksuz yargılanacak
Yaralama zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim