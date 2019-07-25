4 kök hint kenevirine 5 ay hapis cezası!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev
Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın
dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin
hazır bulundu.
EN ÇOK GÖRÜLEN DAVA
Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu
suçlarının yaygınlığına değinip, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre
son 10 yılda 9 kez en çok görülen davalardan olduğuna vurgu yaptı.
İBRET VERİCİ CEZALAR GEREKLİ
Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değinen Sağer,
değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi
içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar
verilmesi gerektiğine değindi. Sağer, sanığın işlediği hintkeneviri bitkisi
yetiştirme suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın
suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm
hususlara değinerek oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.