4 kök hint kenevirine 5 ay hapis cezası!



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev

Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın

dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin

hazır bulundu.

EN ÇOK GÖRÜLEN DAVA

Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu

suçlarının yaygınlığına değinip, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre

son 10 yılda 9 kez en çok görülen davalardan olduğuna vurgu yaptı.

İBRET VERİCİ CEZALAR GEREKLİ

Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değinen Sağer,



sanığın konu maddeleri şahsi kullanımı için tasarruf etmesini lehinedeğerlendirdiklerini belirtti. Sağer, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimiiçinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalarverilmesi gerektiğine değindi. Sağer, sanığın işlediği hintkeneviri bitkisiyetiştirme suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygınsuçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tümhususlara değinerek oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.