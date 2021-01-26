Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanalım ama…
Kapanalım ama…
Ha ikinci iş ha aşı uyanıklığı, zihniyet aynı!
Ha ikinci iş ha aşı...
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Normalleşme için tam kapanma
Normalleşme için tam kapanma
banner376
Flaş Haber
Kapanıyoruz!!
Kapat

4 kişi hırsızlıktan tutuklandı!

3 farklı tarihte 2 farklı yerde hırsızlık olayı meydana geldi..

26 Ocak 2021 Salı 14:50
4 kişi hırsızlıktan tutuklandı!
banner337
banner351

1. 24.02021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan C.A.(E-33) ve M.B.Ş.(E-25)’nin yönetici ofisinde bulunan kasa içerisinde muhafaza edilen işletmeye ait toplam 26.501 TL nakit parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner341
2. 25.01.2021 tarihinde, Pınarbaşı’nda Gülay ESENGİN’e ait arazi içerisinde bulunan badem ağaçları üzerinden yaklaşık 10 kg ağırlığında badem toplanmak suretiyle çalınmıştır. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen H.M.Ş.(E-70) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 22/10/2020 tarihleri arasında, Girne–Lefkoşa Anayolunda üzerinde asfaltlama çalışması yapmakta olan bir şirkete ait olup yol içerisine konulan 20 adet dubayı ve 21 adet flaşör çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen H.Y. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daniel Emekawuru 1 gün poliste tutuklu kalacak
Daniel Emekawuru 1 gün poliste tutuklu kalacak
Hayvan hırsızları tutuksuz yargılanacak
Hayvan hırsızları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
2 farklı yerde uyuşturucu!
2 farklı yerde uyuşturucu!
Gemikonağı'nda kurşunlama!
Gemikonağı'nda kurşunlama!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Adam öldürme suçlamasıyla yargılanan 5 zanlı suçlu bulundu
Adam öldürme suçlamasıyla yargılanan 5 zanlı suçlu bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim