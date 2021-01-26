4 kişi hırsızlıktan tutuklandı!

1. 24.02021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan C.A.(E-33) ve M.B.Ş.(E-25)’nin yönetici ofisinde bulunan kasa içerisinde muhafaza edilen işletmeye ait toplam 26.501 TL nakit parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25.01.2021 tarihinde, Pınarbaşı’nda Gülay ESENGİN’e ait arazi içerisinde bulunan badem ağaçları üzerinden yaklaşık 10 kg ağırlığında badem toplanmak suretiyle çalınmıştır. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen H.M.Ş.(E-70) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 22/10/2020 tarihleri arasında, Girne–Lefkoşa Anayolunda üzerinde asfaltlama çalışması yapmakta olan bir şirkete ait olup yol içerisine konulan 20 adet dubayı ve 21 adet flaşör çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen H.Y. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.