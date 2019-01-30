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4 gr uyuşturucu, 2 tutuklu…

4 gr uyuşturucu, 2 tutuklu…

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:23
4 gr uyuşturucu, 2 tutuklu…

4 gr uyuşturucu, 2 tutuklu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir bilgi üzerine uyuşturucu alışverişi yaptıkları tespit edilen Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb isimli iki kişiyi tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Koura ile Aurangzeb aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlıların tasarrufunda toplam 4 gr Hintkeneviri bulundu…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide DAÜ kampüsü içerisinde bir yurtta kalan zanlı Sanad Mutaz Abu Koura’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Koura’nın kalmakta olduğu yurt odasına gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Koura’nın tespit edildiğini ve huzurunda kalmakta olduğu oda içerisinde arama yapıldığını anlattı. Tahkikat memuru, zanlı Koura’nın odasında yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü, yine içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü daha tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Koura’dan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan maddeyi 26 Ocak 2019 tarihinde zanlı Farrukh Aurangzeb’ten 100 TL karşılığında 1 gr olarak aldığını beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, ayni gün zanlı Aurangzeb’in kalmakta olduğu evde tespit edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Aurangzeb’in evinde yapılan aramada ise içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet plastik bardak ile dökülmüş vaziyette 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütün paketi içerisinde 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb’in tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 31.01.2019 00:29
Anahtar Kelimeler:
Farrukh AurangzebSanad Mutaz Abu KouraUyuşturucu
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