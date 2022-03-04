4 bin TL karşılığında, 35 bin TL tutarında sahte para aldılar..

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu suçundan tutuklanan Fatih Civelek ile Mehmet Aslan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Bülent Hapçı, 1 Mart 2022 tarihinde Mehmet Aslan’ın Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhta sahte olduğuna inanılan 177 adet 100 TL’lik banknotlar bulunduğunu söyledi. Bülent Hapçı, Fatih Civelek’in evinde yapılan aramada ise her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 146 adet Türk Lirası banknot ve iki adet uyuşturucu hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlılardan Aslan’ın ifadesinde sahte 500 TL’yle alışveriş yaptığını söylediğini aktardı. Bülent Hapçı, ayrıca zanlıların ifadelerinde 4 bin TL verip, 35 TL tutarında sahte para satın aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, 32 bin TL tutarındaki sahte paranın bulunduğunu ancak 3 bin TL tutarındaki sahte paranın arandığını ifade eden polis, 7 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onaylayarak, zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.