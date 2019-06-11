banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92826
ALTIN
247.613
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3805
EURO
6.5894
Gazimağusa'da iki Kıb-Tek çalışanı tutuklandı!
İKİ KIB-TEK ÇALIŞANI TUTUKLANDI
14 yaşındaki kız çocuguna tecavüz
14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUGUNA TECAVÜZ
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
SUÇ MAKİNESİ SUÇ İŞLEMEYE DEVAM...
banner306

4 ay hapis yatacak

4 ay hapis yatacak

11 Haziran 2019 Salı 17:09
4 ay hapis yatacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iki farklı şahıstan telefon alıp geri vermeyerek sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve bu esnada uyuşturucu aldığına dair polise itiraflarda bulunan Halit Çakıroğlu, hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan yargılanan sanık 4 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyet sanığın aleyhine getirilen davadan suçu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Ağır ceza heyeti, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının 2 gram centetik cannabionid türü uyuşturucu olduğunu belirterek, sanığın uyuşturucuyu kendi içimi için tasarrufu ettiğine bulgu yaptıklarını söyledi. Sanığın suç işlediği ensada ülkede turist statüsünde bulunduğunu ve bu nedenle denetimli serbestlik yasası kapsamı dışında olduğunu kaydeden heyet, oy birliği ile sanığı 4 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Bu arada sanığın alt mahkemede sirkat suçundan da yargılanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHalit Çakıroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
14 yaşındaki kız çocuguna tecavüz
14 yaşındaki kız çocuguna tecavüz
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
Mahkemeye çıkartıldılar
Mahkemeye çıkartıldılar
Güzelyurt Telekominikasyon Dairesi’nde hırsızlık
Güzelyurt Telekominikasyon Dairesi’nde hırsızlık
Araç hırsızlığı: 4 kişi tutuklandı
Araç hırsızlığı: 4 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da ev yangını
Lefkoşa’da ev yangını
İki kız çocuğu kayıp
İki kız çocuğu kayıp
Yine kadına şiddet ve darp
Yine kadına şiddet ve darp
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim