4 ay hapis yatacak

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iki farklı şahıstan telefon alıp geri vermeyerek sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve bu esnada uyuşturucu aldığına dair polise itiraflarda bulunan Halit Çakıroğlu, hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan yargılanan sanık 4 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyet sanığın aleyhine getirilen davadan suçu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Ağır ceza heyeti, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının 2 gram centetik cannabionid türü uyuşturucu olduğunu belirterek, sanığın uyuşturucuyu kendi içimi için tasarrufu ettiğine bulgu yaptıklarını söyledi. Sanığın suç işlediği ensada ülkede turist statüsünde bulunduğunu ve bu nedenle denetimli serbestlik yasası kapsamı dışında olduğunu kaydeden heyet, oy birliği ile sanığı 4 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Bu arada sanığın alt mahkemede sirkat suçundan da yargılanacağı belirtildi.