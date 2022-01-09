37 yaşındaki uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz 8 Ocak 2022 tarihinde saat 14:45’te Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Erülkü Çemberi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Mağusa’da sakin zanlı S.Y (K-37, KKTC, Ev Hanımı) kullanımında bulunan ZRS 106 plakalı araç içerisinde ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ayrıca söz konusu maddeleri almış olduğu kişiyi itiraf etmiştir ve aranan kişi ilan edildiğini belirtti. Polis aktarmış olduğu bulgular ışığında alınan gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan bir kişi olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.