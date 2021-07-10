34 kişi yasağı ihlal etti!

Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlıklar, Çevre Dairesi, Lefkoşa, Girne ve Gönyeli Belediyelerine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde; 12.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda iş yerleri bilgilendirildi.

Yapılan kontroller neticesinde Lefkoşa Bölgesinde faaliyet gösteren 3 işletmeye yüksek sesle müzik yaptıkları, bir işletmeye ise geçerli müzik izni olmadan müzik yapıldığı gerekçesiyle haklarında yasal işleme gidilirken Girne Bölgesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 8 işletme ise Girne Belediyesine bağlı Sağlık ekipleri tarafından rapor edilmiştir.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 777 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 228 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 22 araç trafikten men edilmiş ve sürüş ehliyetsiz araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.