30.09.2015 tarihinde beri KKTC’de izinsiz ikamet eden kişi ihraç edilmeyi bekliyor

8.1.20 tarihinde gece yarısı saat 00.20 raddelerinde Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde eski bir öğrencinin dolaşmakta olduğuna dair güvenlik görevlileri tarafından polisin haberdar edilmesi üzerine okula giden bir polis ekibi Kamerun uyruklu 33 yaşındaki Lindokuhle Collin Zeeman isimli şahsı tespit ederek alıkoymuş ve yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2015 tarihinden bugüne değin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri poliste tutuklu bulunan ve zanlının ihraç edilmesiyle ilgili yapılan yazışmalara henüz bir cevap gelmemesi ve tutukluluk süresin dolan zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ihraç emrinin gelmesine değin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.(MHA)