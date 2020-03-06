3000 ton demiri Libya yerine Gazimağusa’ya indirip satan gemi kaptanı tutuklandı

2020 Şubat ayı içerisinde Türkiye’ de bir limandan 3000 ton demir yüklü olarak Libya’ ya gitmek üzere denize açılan Lady Maria isimli gemi, yolculuk sırasında geminin ismi ve seri numarası gemi sahibinin bilgisi dahilinde değiştirildi ve sahte belge düzenlenmek suretiyle 20.2.20 tarihinde Gazimağusa limanına gelerek yükünü boşalttığı tespit edilmesi sonucu gemi kaptanı Suriye uyruklu Mustafa Hassan Shadeh 5.3.20 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 6.3.20 tarihinde sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Ayhan Arabi olgularla ilgili bilgi aktardı. Arabi şahadetinde gemi kaptanı olan zanlının, Şubat 20 ayı içerisinde 3000 ton demir yükünü Libya’ ya götürmek için Lady Maria ismli gemi ile Türkiye’ den yola çıktığını söyledi. Yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgisi dâhilinde geminin seri numarası ile ismini telefon mesajı ile değiştirmek suretiyle sahte belge düzenlediğini, Gazimağusa Limanı’na girdikten sonra da demir yükünü KKTC de faaliyet gösteren bir firmaya teslim edeceğine dair sahte olarak düzenlenmiş manifestolarla birlikte liman başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdüğüne değinen Arabi, söz konusu demirlerin başka bir şahıs tarafından 1.238.528 dolar karşılığı bir şirkete satılmak süratiyle sahtekârlıkla para temin edildiğini belirtti.

Zanlının 5.3.20 tarihinde derdest müzekkeresi tahtında tespit edilerek tutuklandığına değinen Arabi, tahkikatın yeni olması, alınacak ifadeler yanında mesele ile ilgili iki şahsın da aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç, savunma avukatının talebi doğrultusunda zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde direktif verdi. (MHA)