3000 ton demiri Libya yerine Gazimağusa’ya indirip satan gemi kaptanı tutuklandı

2020 Şubat ayı içerisinde Türkiye’ de bir limandan 3000 ton demir yüklü olarak Libya’ ya gitmek üzere denize açılan Lady Maria isimli gemi, yolculuk sırasında geminin ismi ve seri numarası gemi sahibinin bilgisi dahilinde değiştirildi ve sahte belge düzenlenmek suretiyle 20.2.20 tarihinde Gazimağusa limanına gelerek yükünü boşalttığı tespit edilmesi sonucu gemi kaptanı Suriye uyruklu Mustafa Hassan Shadeh 5.3.20 tarihinde tutuklandı.
Zanlının 5.3.20 tarihinde derdest müzekkeresi tahtında tespit edilerek tutuklandığına değinen Arabi, tahkikatın yeni olması, alınacak ifadeler yanında mesele ile ilgili iki şahsın da aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.
Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç, savunma avukatının talebi doğrultusunda zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde direktif verdi. (MHA)