30 günlük vize hitamında çıkmayıp KKTC’de izinsiz ikamete devam eden şahıs tutuklandı

21.01.21 tarihinde bir şikayetle ilgili polise çağrılan ve yapılan muhaceret kontrolünde 19.09.20 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen T.C uyruklu Mehmet Duran tutuklandı.

Zanlı bugün 22.01.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, olgularla ilgili yemin altında verdiği şahadette, 21.01.21 tarihinde bir şikâyet üzerine polise celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 20.08.20 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptığını, vize hitamında çıkış yapmayarak 19.09.20 tarihinden itibaren izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlının ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldığını, alınacak ifadeler yanında çalışmakta olduğu iş yeri sahibinin gerekli işlemleri yaptırmadığı yönündeki beyanının da araştırılacağına dikkat çeken BPM Uçar, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)