30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı

“Bina açma, Sirkat ve kasti hasar” suçlamaları ile bugün 30.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Mustafa Polat aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

İddia makamı adına savcı Hasan Boşnak’ ın hazır bulunduğu tutukluluk emri duruşmasında, tahkikat memuru Ercan Kunduracı, olayın vuku buluş şekli ile ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Kunduracı şehadetinde, zanlının 30 günlük turist vizesi ile KKTC’ ye giriş yaptığını ve sürenin bitmesinden 4 gün sonra ikametine devam ederek 27.8.19 tarihinde hırsızlık yaptığını aktardı.

Tahkikat memuru Kunduracı şahadetine devamla zanlının 27.8.19 tarihinde saat 05.20 raddelerinde İskele’ de, Kordon boyu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Fidan 2 isimli petrol istasyonunun penceresini hasara uğratıp giriş sağladığını ve yazar kasa içerisinden 150 TL’si madeni olmak üzere toplam 350 TL parayı sirkat ettiğini belirtti.

Güvenlik kamerası ele verdi

Tahkikat memuru Kunduracı, petrol istasyonu sahibi E.F nin aynı gün yapmış olduğu şikâyet doğrultusunda sürdürülen tahkikat ve bölgedeki kamera görüntülerinin de incelenmesinden sonra zanlının 29.8.2019 tarihinde İskele Boğaz’ ında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Suçunu kabul ettiğine vurgu yapan Kunduracı zanlının tasarrufunda bulunan 153 TL madeni paranın emare olarak alındığını aktardı.

Tahkikat memuru Kunduracı bir soru üzerine verdiği cevapta hasara uğratılan pencerede 10 TL tutarında hasar meydana geldiğine belirtti.

Zanlı, yargıcın söz vermesi üzerine “ yaptığım işten pişmanlık duyarım, özür dilerim” cevabını verdi.

Şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Tahkikat devam ediyor. (MHA)