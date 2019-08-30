banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
284.810
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0837
EURO
6.4044
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Benzin istasyonundan hırsızlık
BENZİN İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK
Uyuşturucu tasarrufu: 2 kişi tutuklandı
UYUŞTURUCU TASARRUFU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı

KKTC’ ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapan ve 34’üncü günde parası bitince İskele’ de bir petrol istasyonunun yazar kasasından 350 TL para çalan Mustafa Polat ( E-27 ) yakayı ele verdi ve tutuklandı.

30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı

KKTC’ ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapan ve 34’üncü günde parası bitince İskele’ de bir petrol istasyonunun yazar kasasından 350 TL para çalan Mustafa Polat ( E-27 ) yakayı ele verdi ve tutuklandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:00
30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı

 “Bina açma, Sirkat ve kasti hasar” suçlamaları ile bugün 30.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Mustafa Polat aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

İddia makamı adına savcı Hasan Boşnak’ ın hazır bulunduğu tutukluluk emri duruşmasında, tahkikat memuru Ercan Kunduracı, olayın vuku buluş şekli ile ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Kunduracı şehadetinde, zanlının 30 günlük turist vizesi ile KKTC’ ye giriş yaptığını ve sürenin bitmesinden 4 gün sonra ikametine devam ederek 27.8.19 tarihinde hırsızlık yaptığını aktardı.

Tahkikat memuru Kunduracı şahadetine devamla zanlının 27.8.19 tarihinde saat 05.20 raddelerinde İskele’ de, Kordon boyu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Fidan 2 isimli petrol istasyonunun penceresini hasara uğratıp giriş sağladığını ve yazar kasa içerisinden 150 TL’si madeni olmak üzere toplam 350 TL parayı sirkat ettiğini belirtti.

Güvenlik kamerası ele verdi

Tahkikat memuru Kunduracı, petrol istasyonu sahibi E.F nin aynı gün yapmış olduğu şikâyet doğrultusunda sürdürülen tahkikat ve bölgedeki kamera görüntülerinin de incelenmesinden sonra zanlının 29.8.2019 tarihinde İskele Boğaz’ ında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

banner317
Madeni paralardan 153 TL’si bulunarak emare alındı

Suçunu kabul ettiğine vurgu yapan Kunduracı zanlının tasarrufunda bulunan 153 TL madeni paranın emare olarak alındığını aktardı.

Tahkikat memuru Kunduracı bir soru üzerine verdiği cevapta hasara uğratılan pencerede 10 TL tutarında hasar meydana geldiğine belirtti.

Zanlı, yargıcın söz vermesi üzerine “ yaptığım işten pişmanlık duyarım, özür dilerim” cevabını verdi.

Şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Tahkikat devam ediyor. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
BenzinİstasyonHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan tutuklandı
Bulut Akacan tutuklandı
Bir kişi aranıyor
Bir kişi aranıyor
Polisten sanal bet operasyonu
Polisten sanal bet operasyonu
Cep telefonu hırsızlığı
Cep telefonu hırsızlığı
Naim cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Naim cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu tasarrufu: 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu tasarrufu: 2 kişi tutuklandı
Ani ölüm
Ani ölüm
Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar
Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar
Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu
Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim