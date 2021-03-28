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3 zanlı'ya 5'er gün ek tutukluluk verildi

28 Mart 2021 Pazar 15:02
3 zanlı'ya 5'er gün ek tutukluluk verildi
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3 ZANLI'YA 5'ER GÜN EK TUTUKLULUK VERİLDİ

Dipkarpaz’daki 16 yaşındaki kıza tecavüz davasında kızın ailesinin kürtaj için kızı Türkiye’ye gönderdiği ortaya çıktı.

 olayın eski tarihli olması ile birlikte olayın ciddiyet ve hassasiyet gerektiği dikkat çekilerek  soruşturma zor koşullar altında yürütülüyor.

infiale neden olan tecavüz olayı ile ilgili tutuklanan İ.G, S.D. ve S.Ç. hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

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Mahkemede bilgi veren polis ailenin hamilelikten haberdar olduğunu, 17 Mart tarihinde kızı kürtaj için Türkiye’ye götürdüğünü söyledi.

Polisin mahkemedeki ifadesinde ise Dr. A.Ö.Ö.nün muayenede 16 yaşındaki kızda tespit ettiği gebeliği polise bildirmediği ortaya çıktı.

Mahkemede küçük kızın çıplak fotoğraflarının çekildiği bilgisi de paylaşıldı.

Polis zanlıların cep telefonlarının emare alındığını ve inceleme yapılması için PGM Data Veri İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini aktardı.

Mahkeme, huzurunda aktarılan şahadet, beyan ve iddiaları değerlendirerek, yürütülen soruşturmanın selameti açısından 3 zanlının da 5’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 28.03.2021 19:26
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