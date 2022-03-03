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3 zanlı 1 gün tutuklu kalacak…

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku, Mahmut Elinç, Rurkiye Aslan mahkemeye çıkarıldı.

03 Mart 2022 Perşembe 20:57
3 zanlı 1 gün tutuklu kalacak…

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku, Mahmut Elinç, Rurkiye Aslan mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti.

Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Olayla ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını açıklayan Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını belirtti.

Koçer, silahın arandığını açıklarken, zanlılardan incelenmek üzere swap örneği alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde aranan emarelere etki edebileceklerini ifade eden Müfettiş Üzeyir Koçer ,ilk etapta bir gün tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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