3 yıldır ülkede kaçak yaşıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan Gineli Sakou Amandou Dıalo bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Hasan Basri Güneş, 15 Şubat’ta Girne’de gerçekleştirilen operasyonda zanlının 2017 yılından beridir ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Zanlının ön izinle ülkeye geldiğini ancak devam işlemlerini yapmadığını kaydeden polis, ihraç işlemleri başlatıldığını ancak tamamlanmadığını ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise ülkesine gönderilmek istemediğini, savaş olduğunu, ölüm riski bulunduğunu belirterek, sığınma talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına ve sığınma talebinin dışişleri bakanlığına bildirilmesine emir verdi.