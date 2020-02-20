banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115642
ALTIN
317.267
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8587
EURO
6.5856
TC MAARİF OKULLARI
TC MAARİF OKULLARI
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Amaç süper, geleceğe dikkat
Amaç süper, geleceğe dikkat

3 yıldır ülkede kaçak yaşıyor

KKTC ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan Gineli Sakou Amandou Dıalo bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

3 yıldır ülkede kaçak yaşıyor

KKTC ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan Gineli Sakou Amandou Dıalo bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 19:17
3 yıldır ülkede kaçak yaşıyor
banner337

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan Gineli Sakou Amandou Dıalo bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Hasan Basri Güneş, 15 Şubat’ta Girne’de gerçekleştirilen operasyonda zanlının 2017 yılından beridir ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Zanlının ön izinle ülkeye geldiğini ancak devam işlemlerini yapmadığını kaydeden polis, ihraç işlemleri başlatıldığını ancak tamamlanmadığını ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise ülkesine gönderilmek istemediğini, savaş olduğunu, ölüm riski bulunduğunu belirterek, sığınma talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına ve sığınma talebinin dışişleri bakanlığına bildirilmesine emir verdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
KacakSakou Amandou Dıalo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı
Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar
Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar
Evden hazine fışkırdı!
Evden hazine fışkırdı!
Eminoğlu ve Özbekoğlu’nun davası ağır ceza mahkemesine havale edildi
Eminoğlu ve Özbekoğlu’nun davası ağır ceza mahkemesine havale edildi
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
Hem suçlu, hem de güçlü!
Hem suçlu, hem de güçlü!
Nijeryalı öğrenci uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi
Nijeryalı öğrenci uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi
Değirmenlik'te iş kazası
Değirmenlik'te iş kazası
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim