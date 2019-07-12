3 yıldır kaçaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan İuri Rosputni bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı eşi Inna Rosputni’nin ise küçük çocuğu olduğu için tutuklanmadığı belirtildi.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Varol, 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında Ukrayna uyruklu zanlılar İuri Rosputni ile Inna Rosputni’nin ülkede kaçak kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Varol, Inna Rosputni’nin küçük çocuğu olduğu için tutuklanmadığını, İuri Rosputni’nin ise gözaltına alındığını söyledi. Polis, her iki zanlının da 16 Ekim 2016 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldıklarını söyledi.

Polis, ihraç işlemlerinin tamamlanmasını için 7 gün süre istedi.

Mahkeme zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.