3 yıldır kaçak yaşıyordu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Hakeem Abiodun Obe, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Emrah Turgal, olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, huzurda bulunan zanlı Hakeem Abiodun Obe’nin, 10 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, zanlının yapılan pasaport incelemesinde ülkede kaçak olduğunu söylediğini belirtti. Turgal, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının 11 Ocak 2016 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.